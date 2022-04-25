«مجرى العيون» من عشوائية إلى تحفة عمرانية.. حرف تراثية وأنشطة ثقافية

تشهد مصر القديمة، أعمال تطوير غير مسبوقة، لاستعادة الوجه الحضاري والجمالي، ضمن خطة تطوير القاهرة التاريخية، ومن هذه المواقع، محيط سور مجرى العيون، إذ يجرِ إزالة العشوائيات، وتطوير المواقع، بعد إزالة المدابغ، ونقلها، ومواصلة تنفيذ خطة نقل السكان إلى مساكن حضارية، وتغيير حياتهم إلى الأفضل، وجار حاليا إخلاء مناطق السكر والليمون والجباسة وحوش الغجر والجيارة وتسليم سكانها وحدات مجهزة فى الخيالة.

تطوير مصر القديمة

مصر القديمة ضمن أولويات المناطق التي تحظى بأعمال تطوير، إذ جرى إقامة متحف الحضارة، وبالقرب منه تم رفع كفاءة بحيرة عين الحياة، وإقامة محاور مرورية هامة لتسيير حركة المرور، وربط المنطقة بكل مناطق العاصمة، وأيضا يتم تطوير قرية الفواخير، والقضاء على كل مظاهر العشوائيات، علاوة على بدء أعمال تطوير، وإقامة حدائق تلال الفسطاط، مع تطوير محيط جامع عمرو بن العاص.

طراز معماري

أكدت محافظة القاهرة في تقرير لها، أن أعمال تطوير منطقة سور مجرى العيون ذو الطراز المعماري، انطلقت من 2019، إذ يقع على مساحة 3500 مترا، ويمتد من فم الخليج إلى ميدان السيدة عائشة، ويجسد العمارة الإسلامية، إذ جرى إزالة التعديات الكبيرة وتراكمات القمامة، وحظائر الحيوانات، وتم نقل السكان من العشوائيات بعد إخلائها إلى مشروع معا والخيالة.

تشجيع الحرف التراثية

تبلغ مساحة منطقة سور مجرى العيون بمصر القديمة، نحو 95 فدانا، وجار تطويرها، بعد أن كانت عشوائية، إذ تقام مساكن على الطراز الإسلامية، وأنشطة ثقافية، وتشجيع الحرف التراثية واليدوية وإقامة البازارات، والمطاعم، والكافتيريات، وأماكن انتظار سيارات، ويتم حاليا إقامة 90 عمارة على 74 فدانا، ومسطح العمارة الواحدة نحو 600 متر على 4 وحدات، كل وحدة مسطحها نحو 150 متر، والعمارات عبارة عن أرضي و6 طوابق، في حين إن العمارات التي ستكون بجوار سور مجرى العيون، ستكون مكونة من أرضي و3 طوابق، فضلا عن إنشاء مول تجارى على مساحة 16 فدان.