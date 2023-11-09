قوات الاحتلال الإسرائيلي تقتحم مدينة جنين للمرة الثانية.. سقوط شهيد

واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، في اليوم الـ34 من عملية السيوف الحديدة، انتهاكاته في الضفة الغربية المحتلة وقطاع غزة على السواء، واقتحمت للمرة الثانية خلال أقل من 10 ساعات مدينة جنين ومخيمها، للمرة الثانية، ما أسفر عن استشهاد شاب فلسطيني يدعى أيهم محمد العامر«23 عاما»، فيما أصيب 6 آخرون بينهم مسعف، ومن بين الإصابات بينهم حالتين اثنيين بحالة الخطر، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

كما حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى الشهيد خليل سليمان الحكومي في جنين ومحيطه شمال الضفة الغربية المحتلة، فيما قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية «وفا»، إن جنود الاحتلال، تطلق النار على كل شيء يتحرك، بما فيها سيارات الإسعاف.

وأوضحت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، أنّ قوات الاحتلال استهدفت مركبة إسعاف في جنين وأصابت أحد ضباطها برصاصة في الظهر، كما منع جنود الاحتلال الطواقم الطبية من الدخول إلى مخيم جنين.

كما واصلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، قصفها لغزة، في اليوم الـ34 من عملية «السيوف الحديدية» التي أطلقتها حكومة بنيامين نتنياهو ضد القطاع ردا على «طوان الاقصى»، ما أسفر عن استشهاد آكثر من 10 آلاف فلسطيني.

استشهاد أكثر من 65 فلسطينيا

واستُشهد أكثر من 65 فلسطينيا وأكثر من 100 مصاب، اليوم، جراء قصف إسرائيلي مستمر على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا،كما أسفر القصف عن تدمير عشرات المنازل والشقق السكنية، والممتلكات العامة والخاصة.

دوليا، قدمت الهيئة اليابانية للتعاون الدولي، المعروفة باسم «جايكا»، مساعدات إغاثية، متضمنة الخيام والبطانيات لتحسين الظروف الإنسانية في غزة، وقالت في بيان، إن المساعدات وصلت إلى مطار العريش أمس الأربعاء، ثم ستُنقل إلى قطاع غزة بمساعدة الهلال الأحمر المصري.

اقتصاديا، قال الجهاز المركزي للإحصاء في فلسطين، إن خسائر فلسطين من الناتج المحلي الإجمالي بالحد الأدنى وبشكل تراكمي، نتيجة الحصار المفروض على غزة، منذ أكثر من عقد ونصف العقد، بلغت أكثر من 35 مليار دولار أمريكي «10أضعاف الناتج المحلي الإجمالي للقطاع».

وأشار المركزي للإحصاء، في بيان، إلى أنّ مؤشرات الاقتصاد الكلي تشير إلى أن مساهمةغزة من الناتج المحلي الإجمالي لفلسطين قبل 2006، كانت تمثل حوالي 36%، لتصبح المساهمة لا تتجاوز 17% في السنوات الأخيرة نتيجة تآكل القاعدة الإنتاجية، موضحًا أن الاقتصاد الفلسطيني حرم من 7 مليارات دولار أمريكي كإيرادات ضريبية.

وأضاف المركزي للإحصاء، أن إجمالي ما فقده الاقتصاد الفلسطيني حوالي 35 مليار دولار بالحد الأدنى وبشكل تراكمي خلال الـ17 عاما الماضية، فيما بلغ الناتج المحلي الإجمالي في فلسطين خلال العام الماضي 2022 حوالي 19 مليار دولار، مشيرا إلى أن الخسائر التراكمية، بلغت منذ 2006 لنشاط التجارة الداخلية حوالي 9.4 مليار دولار، والصناعة 5.5 مليار دولار، والخدمات بحوالي 4.9 مليار، والإنشاءات 2.1 مليار.