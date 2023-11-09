هيئة الدواء تحذر من استخدام «حقنة هتلر» لعلاج البرد: تسبب مشكلات خطيرة

حذّرت هيئة الدواء المصرية من استخدام «حقنة البرد»، أو ما يطلق عليها الخلطة السحرية «هتلر» لعلاج نزلات البرد، والتي تكون خليطًا من المضاد الحيوي، والكورتيزون، ومسكن الألم.

وأكدت هيئة الدواء ​​الهيئة أنّ علاج نزلات البرد يعتمد على بعض الأدوية التي تساعدك على تخفيف شدة الأعراض، بعد استشارة الطبيب أو الصيدلي المختص. ​​

الاستخدام الأمثل للأدوية

وأوضحت الهيئة أنّ الاستخدام الأمثل للأدوية يجب أن يكون وفقًا للحالة الصحية لكل شخص على حدة، مؤكدة خطورة الإفراط في استخدام الكورتيزون؛ حيث إنّه يسبب ضعفاً في المناعة، ويؤثر بشكل مضر على مرضى السكري، وارتفاع ضغط الدم.

​​المضاد الحيوي لا يعالج نزلات البرد

وأعلنت أنّ ​​المضاد الحيوي بشكل عام لا يعالج نزلات البرد؛ لأنّها عدوى فيروسية، وإنما يستخدم لعلاج العدوى البكتيرية، فضلًا عن أن الإفراط في استخدام المضادات الحيوية يجعل الجسم مقاوماً لها على المدى البعيد. ​​

وتابعت بأنّ الاستخدام الزائد لمسكنات الآلام وخافض الحرارة؛ يسبب مشكلات صحية لمرضى الكبد والقلب والسكري والربو، والإفراط في استخدامه يسبب قرحة في المعدة، واختلال في وظائف الكلى.