«المصريين الأحرار» يزور الأنبا مارتيروس ضمن جولة دعم المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي

زار وفد من حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل الأنبا مارتيروس أسقف شرق السكة الحديد ورئيس لجنة المصنفات الفنية بالمجمع المقدس، في المقر الخاص بكاتدرائية السيدة العذراء بمنطقة مهمشة.

وجاءت هذه الزيارة في إطار تحركات الحزب لدعم وتأييد مرشحه الرئاسي عبد الفتاح السيسي، وحضر اللقاء الدكتور عصام خليل رئيس الحزب، والدكتورة هبة واصل الأمين العام، ريمون ناجي عضو المكتب السياسي ورئيس المركز الإعلامي، وبيشوي جرجس الأمين المساعد بدائرة الزاوية و الشرابية.

وأعرب الدكتور عصام خليل عن شكره وتقديره للترحيب بالزيارة ودور الكنيسة المصرية الوطني عبر التاريخ في الحفاظ علي الهوية المصرية واستقرارها جنبا إلي جنب مع المؤسسات المصرية الوطنية الخالصة.

وتحدث عن جهود القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي على كافة الأصعدة والخروج بالبلاد حتى مستقر الأمان والبناء والتنمية، وتحقيق اسمي معاني المواطنة الحقيقية والمساواة الكاملة بين عموم المصريين على حد سواء.

وتطرق رئيس الحزب إلى الحديث عن الجهود العظيمة للدولة المصرية في أزمة الأشقاء بفلسطين وعادة ما تكون مصر الساعد والسند للأشقاء.

وشدد على أنّ المشاركة في الانتخابات الرئاسية هو استحقاق وواجب وطني، ومساهمة فاعلة في استكمال مسيرة التنمية وتحقيق دعائم الاستقرار الشامل.

من جانبه، رحب الأنبا مارتيروس أسقف عام شرق السكة الحديد ، بزيارة وفد حزب المصريين الأحرار، مؤكدًا أن جهود الدولة المصرية تحت قيادة حكيمة تدفع بالبلاد لتحقيق المساواة الكاملة والتقدم التنموي الذي يدفع الدولة إلى الأمام.

وأكد أنّ الكنيسة المصرية عبر تاريخها تهتم بالجانب الروحي، ولكنها تحرص تماما على دورها الاجتماعي والمشاركات الوطنية لخدمة الجميع وتحقيق الصالح العام.

ودعا جموع أبناء الكنيسة وعموم المصريين للمشاركة في الانتخابات الرئاسية، والنزول إلى صناديق الانتخاب، ودور كل مصري أن يكون فاعلا ومشاركا حقيقيا سواء في الاستحقاقات الدستورية أو العمل والتعاون والتشارك لخدمة مصر وبناء أجيال واعية واعدة، وندعو الله أن يحفظ مصر وكل الأشقاء والعالم ويجانب الجميع الشر.