المستشار محمود فوزي: الحوار الوطني هو الطريق نحو الجمهورية الجديدة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبدالفتاح السيسي، إنّ الرئيس السيسي دعا إلى عقد الحوار الوطني في خطوة غير مسبوقة، وكان راعيا وداعما للحوار الوطني وقدّم الدعم لمخرجاته، مشددًا على أنّ الحوار الوطني بداية جديدة يجب أن نقرأها جميعا.

وأضاف فوزي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، أنّ الحوار الوطني هو الطريق نحو الجمهورية الجديدة، والخلاف في الرأي لا يفسد في الوطن قضية، والمساحات المشتركة، حيث شاركت فئات المجتمع قاطبة وطُرحت فيه كل الآراء من أقصاها إلى أقصاها، واستفدنا من كل الآراء.

وتابع أنّ مخرجات الحوار الوطني وطنية في المقام الأول وتلبي الصالح العام، وبالتالي ستكون هناك استفادة على نحو مباشر أو غير مباشر، وهو ما يمكن إدراكه عند متابعة الرؤية الانتخابية عند الإعلان التفصيلي عنها.

ولفت فوزي، إلى أنّ الحملة التقت بسياسيين واقتصاديين واجتماعيين ونقابيين في الفترة الماضية، والحملة مستمرة في مقابلة الشباب، والمرحلة المقبلة ستشهد الاستمرار في مقابلة الخبراء الاقتصاديين والمثقفين وأصحاب الفكر.

وواصل: «نقابل كل فئة وكتلة حية في المجتمع المصري، وهذا الأمر من الأنماط غير التقليدية في الحملة، نعيد الحياة مرة أخرى ونضخ الدماء مرة أخرى في الكتل الحية ومؤسساتنا في المجتمع المصري».

وأكد: «يجب أن نكون محيطين بكل الفئات وهذا ما نعمل عليه بشكل كامل، وسنركز في المرحلة المقبلة على الشباب والمرأة المستهدفة من خطابنا بطبيعة الحال».