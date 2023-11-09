المستشار محمود فوزي: كل ما ورد للحملة من أفكار وملاحظات وشكاوى محل دراسة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسي، إن الحملة تسمع كل مواطن مصري، مشددًا على أن كل ما ورد إليها من أفكار وملاحظات وشكاوى محل اهتمام وتدقيق ودراسة.

وأضاف في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»: «بالنسبة لملف المصريين بالخارج، فإنه محل اهتمام وتركيز كبير، فهم سفراء مصر الفعليون في الخارج، كما أنهم حلقة وصل بين البلاد التي يعييشون فيها ووطنهم فيها، وعقدنا لقاءات كثيرة معهم وسوف نستمر في ذلك، وكل اللقاءات عقدناها عن طريق زووم، ونركز على الدول ذات الكثافة التصويتية بشكل أساسي».

وتابع: «التصويت بالنسبة للمصريين في الخارج جائز ببطاقة الرقم القومي حتى لو كانت منتهية الصلاحية، وهذه هي القواعد التي أصدرتها الهيئة الوطنية للانتخابات وأعلنناها، كذلك يجوز للمصريين بالخارج أن يصوتوا بجواز السفر المميكن الساري».