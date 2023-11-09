المستشار محمود فوزي: الزعماء الكبار يقدمون رؤى وليس برامج انتخابية

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح عبد الفتاح السيسى، إن الزعماء الكبار يقدمون رؤى ويحددون أهدافا عريضة وليست مجرد مشروعات وبرامج انتخابية، مشيرا إلى أنه سيتم إعلان رؤية المرشح السيسي في المؤتمر الصحفي المقبل.

وأضاف، في كلمته خلال المؤتمر الصحفي الذي تعقده الحملة وتنقلها قناة «إكسترا نيوز»، أن البرنامج الانتخابي يقدمه عضو مجلس النواب عندما يتقدم لناخبيه في دائرته، ويمكن ان تقدمه الحكومة عندما ترغب في الحصول على ثقة البرلمان، البرنامج يعني مشروعات ولكن المرشح السيسي سيقدم رؤية، والرؤية تحدد أهدافا قابلة للتطبيق بعدد لا نهائي من المشروعات وهذا ما تم تقديمه على أرض الواقع فعليا.

وتابع أنه لا يوجد في القانون ما يمنع من إجراء المناظرات، كما لا يوجد في القانون ما يحتم إجراءها، ولكن يمكن من خلال المقارنة العقلية البسيطة إجراء المناظرة واستخلاص نتائجها، وليس بالضرورة حدوث المناظرات وجها لوجه.