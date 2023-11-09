«تحالف الأحزاب»: قرار توجيه تبرعات «حملة السيسي» لغزة يحمل رسائل مهمة

ثمن النائب تيسير مطر، أمين عام تحالف الأحزاب المصرية، ووكيل لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، توجيهات حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي للجهات التي كانت تنوي التبرع لها خلال فترة الدعاية الانتخابية، بالتبرع بها لصالح المساعدات الإنسانية الموجهة لقطاع غزة.

دعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المنهوبة

وأضاف «مطر» خلال تصريحاته لـ«الوطن» أن توجيه تبرعات حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لصالح المساعدات الإنسانية المقدم لقطاع غزة رسالة تأكيد بأن الشعب المصري قلبا وقالبا مع القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني في الحصول على حقوقه المنهوبة، ودليل قاطع على أن القضية لم تغب لحظة عن جفون المرشح في أي وقت.

وتايع أمين عام تحالف الأحزاب المصرية: «كما أنها تعد رسائل دعوية وتحفيزية لكل منظمات المجتمع المدني على مواصلة تقديم الدعم، ويد العون للأشقاء الفلسطنيين في كل وقت».

وأشار إلى أننا في عرس ديمقراطي، ويجب على الشباب المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة بقوة للتعبير عن أرائهم، مؤكدا أن تحالف الأحزاب المصرية بكل طوائفه وخاصة الشباب يقفون ويؤيدون الرئيس السيسي في الانتخابات الرئاسية المقبلة.