المستشار محمود فوزي: السيسي تعهّد ألا يوقع على قانون لا ينصف المرأة

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنّ المواطن المصري أدرك أهمية الأمن والأمان أكثر من ارتفاع الأسعار، وأنّ الأمن والأمان سلعة غالية، نجحت الدولة في تحقيقه في ظل الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة.

وأشار فوزي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد للحملة والذي تنقله قناة «إكسترا نيوز»، أنّ المواطنين أدركوا أهمية بناء البنية الأساسية وتطوير القوات المسلحة، وهذه الإجراءات كانت ضرورية للحفاظ على الأمن والأمان.

وفيما يتعلق بالمرأة، أكد فوزي أنّ المرشح السيسي يعطي الأولوية للتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، ويولي أهمية خاصة لإجراءات حمايتها، موضحا أنّ المرأة المصرية لم تشهد تمكينا في عقودها السابقة بقدر ما حدث في عهد المرشح السيسي، وأنّ المرأة في صلب وقلب اهتمامات مرشحنا.

وأشار فوزي إلى أنّ القانون المصري مكن المرأة بشكل غير مسبوق في مجلس النواب والشيوخ والمجالس المحلية المقبلة، فضلا عن المناصب العليا في كل الأماكن، والقادم بالنسبة للمرأة أفضل، مشيرا إلى أنّ الرئيس السيسي تعهد على ألا يوقع على قانون لا ينصف المرأة، كما أنّه يعتبر نفسه وزيرا للمرأة.