«مصر أكتوبر»: توجيه تبرعات «حملة السيسي» إلى غزة ليس جديدا على الرئيس

أشادت الدكتورة جيهان مديح، رئيس حزب مصر أكتوبر، بدعوة الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي للجهات المختلفة لتوجيه تبرعاتها التي كانت تنوي تقديمها للحملة الانتخابية لحسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية، وعلى رأسها «حياة كريمة» لتكثيف تقديم المساعدات إلى قطاع غزة.

وقالت في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إن هذا القرار ليس جديدا على الرئيس السيسي، الذي منذ اليوم الأول أكد موقف مصر الثابت والواضح تجاه القضية الفلسطينية، ونجح في إدخال المساعدات إلى الأشقاء في غزة، على الرغم من تعنت الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضحت أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعطى القضية الفلسطينية كل الاهتمام كرئيس للبلاد، وأيضا كمرشح في السباق الرئاسي.

رسالة شكر من حياة كريمة للسيسي

ووجهت مؤسسة «حياة كريمة» رسالة شكر للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي وأعضاء حملته الانتخابية على إعلان التبرع لصالح المؤسسة، من أجل دعم أهالي قطاع غزة، وتقديم المساعدات الإنسانية.