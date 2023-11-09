وظائف خالية من «الشباب والرياضة» برواتب مجزية.. «للطلبة والخريجين»

كشفت وزارة الشباب والرياضة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، عن إتاحة فرص عمل للطلبة والشباب الحاصلين على جميع المؤهلات بمرتبات مجزية، يتم تحديدها حسب الخبرة، وذلك بالتعاون بين الإدارة المركزية لتمكين الشباب (الإدارة العامة للمبادرات الشبابية) مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر من خلال مبادرة توظيف مصر.

وأوضحت الوزارة تفاصيل الوظائف الخالية واليوم المفتوح للتوظيف، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة ومميزات الوظائف على النحو التالي:

تفاصيل الملتقى التوظيفي

وحددت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل اليوم التوظيفي المفتوح لإحدى الشركات الخاصة المالكة لمجموعة من المطاعم، على أن يتم تنظيمه في 22 شارع الصومال بالكوربة في مصر الجديدة، ليكون يوم الأربعاء والخميس الموافق 15 و16 من نوفمبر، ليبدأ في تمام الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء.

الوظائف المطلوبة

1- مشرف وردية سواء كان لديه خبرة أو دون.

2- مساعد مدير.

3- مدير فرع.

4- سائق درجه ثانية.

5- فني صيانة معدات مطاعم.

الشروط المطلوبة لشغل الوظائف

- أماكن العمل تكون في القاهرة والقاهرة الجديدة.

- يمكن للحاصلين على جميع المؤهلات والطلبة التقدم لـ الوظائف.

- يفضل أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة في مطاعم الفاست فود.

- يتراوح عمر المتقدم للوظائف بين 18 و40 عاما.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه موقف واضح من الجيش.

- أن يكون حسن المظهر ولديه القدرة على التحدث بلباقة.

الحقوق والمميزات

- تقدم الشركة راتب مجزي للعاملين ويتحدد حسب كل وظيفة والخبرة.

- فترة التدريب تكون مدفوعة الأجر.

- تمنح الشركة للعاملين حوافز ومكافآت شهرية.

- توفر الشركة للعاملين فرص للترقي.

- توفر الشركة للعاملين تأمين اجتماعي وطبي.

- توفر الشركة للعاملين وجبة.

- توفر الشركة للعاملين تيبس فري.

- توفر الشركة للعاملين بدل انتقال لفروع القاهرة الجديدة.