وظائف شاغرة بشركة تصنيع مجوهرات ذهبية بمرتبات مجزية.. اعرف الشروط

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على «فيس بوك» عن وظائف شاغرة للشباب في إحدى شركات تصنيع المجوهرات الذهبية الشهيرة، وجاءت تلك الوظائف بمرتبات مجزية للغاية، في إطار حرص الوزارة على توفير فرص عمل للشباب في المجالات المختلفة بمرتبات تكون مناسبة لهم.

وأوضحت وزارة الشباب والرياضة تفاصيل تلك الوظائف الخالية في إحدى شركات تصنيع المجوهرات الذهبية، ونوضح من خلال هذا التقرير الشروط المطلوبة وحقوق ومميزات العمل وكيفية التقديم له، كالتالي:

شروط وظائف شركة تصنيع المجوهرات الذهبية

- أماكن العمل تكون في المنصورة وأسيوط وطنطا والإسكندرية.

- أن يكون المتقدم لـ الوظائف حاصل على درجة البكالوريوس أمر حتمي.

- أن يكون المتقدم للوظائف لديه خبرة من عام إلى 3 سنوات في مجال المبيعات في أي صناعة.

- أن يكون المتقدم للوظائف حسن المظهر ووجيد في مهارات البيع والاتصال بشكل جيد جداً.

- أن يكون المتقدم للوظائف مستواه عالٍ في اللغة الإنجليزية من جيد إلى جيد جداً.

حقوق ومميزات وظائف شركة تصنيع المجوهرات الذهبية

- تمنح الشركة للعاملين بها راتبا مجزيا.

- توفر الشركة للعاملين بها تأمينات اجتماعية.

- يوم إجازة في الأسبوع.

- تصل عدد ساعات العمل اليومية إلى 8 ساعات.

وعلى الراغبين في التقديم لوظائف إحدى شركات تصنيع المجوهرات الذهبية الدخول للصفحة الرسمية الخاصة بوزارة الشباب والرياضة، واختيار المنشور الخاص بالوظائف سالفة الذكر للدخول منها إلى الاستمارة الخاصة بالوظائف لملء البيانات المطلوبة لتقديم الوظائف.