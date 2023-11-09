«المستقلين الجدد»: تنوع السباق الرئاسي له فوائد كبيرة داخليا وخارجيا

قال الدكتور هشام عناني رئيس حزب المستقلين الجدد، إن التنوع السياسي الموجود في المتنافسين في السباق الرئاسي له فوائد كبيرة داخليا وخارجيا.

وأضاف «عناني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن ذلك التنوع يتيح حرية أكبر للاختيار أمام المواطن المصري بين أيديلوجيات وبرامج انتخابية قد تكون مختلفة عن بعضها البعض في تناولها لكل القضايا التي تهم المواطن.

وأكد رئيس حزب المستقلين الجدد، أن هذا التنوع يد نتاجا للحراك السياسي الذي شوهد في الآونة الأخيرة بعد الحوار الوطني الذي شاركت فيه كل القوى السياسية، وكل ما هو مهتم بالرأي العام، مضيفًا أن هذا التنوع سيكون حافزًا على المشاركة الفعالة من المواطنين، وهو ما يجب الدعوة إليه من الجميع.

وتشهد الانتخابات الرئاسية المصرية تنوعا ملحوظا في توجهات المرشحين المتنافسين على منصب رئيس الجمهورية، ومثلت المعارضة وجودا قويا في السباق الرئاسي، إذ شهدت القائمة النهائية المكونة من 4 متنافسين 2 من أحزاب معارضة، هما عبدالسند يمامة، رئيس حزب الوفد، وفريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.