«المصريين الأحرار»: توجيه تبرعات دعاية حملة السيسي لغزة هدف نبيل وإنساني

قال الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، إن ما أعلنته اليوم الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي، بتوجيه مبالغ أموال الدعاية الانتخابية لدعم الأشقاء الفلسطينيين هى رسالة تحمل عنوان ومضمون منهجية الرئيس السيسي، والتفكير العملي والبناء الذي يبني فقه الأولويات لديه.

وأضاف «خليل» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هذا القرار يأتي كهدف نبيل وإنساني تعبر عن الرئيس نفسه، الرجل الإنسان الذي يعطي الأولوية للأبعاد الإنسانية، وهو ما لم يكن غريب على الشعب، وإنما تتويجا لـ9 أعوام مضت من حياة كريمة وتكافل وكرامة والتحالف الوطني لخدمة البسطاء، أي أنه يعرف معنى الإنسانية بحق وصادق بحق.

الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي

وخلال كلمته في المؤتمر الصحفي للحملة الرسمية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية، إن السيسي مرشح كل المصريين، وليس مرشح حزب أو فئة أو منطقة معينة، مؤكدا أنّ كل مواطن مصري سيجد في المرشح السيسي ما يرضيه، وأنّه يسعى إلى خدمة جميع المصريين دون تمييز.

وأكد أنه صدر للحملة توجيه واضا من المرشح الرئاسي بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، خلال المرحلة المقبلة نظرًا للظرف الاستثنائي الذي تمر به المنطقة.

ودعت الحملة جميع الأحزاب والجهات المؤيدة لها التي كانت تنوي دعمها أو التبرع لها بأموال، أن تتبرع بتلك الأموال إلى حسابات المؤسسات والجمعيات الأهلية لدعم أهالي قطاع غزة.