عضو بـ«النواب»: «حملة السيسي» الانتخابية تتطبق سياسة الأبواب المفتوحة

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، توجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، وإرسال التبرعات إلى قطاع غزة، موضحا أن هذا الإجراء يعكس تقدير مرشحنا للأوضاع الراهنة، وما تمر به المنطقة من تحديات.

الحملة الانتخابية تتحرك بأساليب غير نمطية

وأضاف أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تتحرك بأساليب غير نمطية، تتناسب مع المرشح عبد الفتاح السيسي، الذي سبق وأن طرح أفكاره وسياساته على الشعب المصري، موضحا أن الحملة تعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا.

وأكد أن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع، وتطبق سياسة الأبواب المفتوحة من خلال التواصل مع جميع أطياف المجتمع المصري.

وأكد النائب أحمد عثمان، أنه يؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ولاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي شهدتها البلاد في عهده على مدار العشر سنوات الأخيرة، والتي أحدثت طفرة تنموية كبيرة في مصر لتخطو خطوات ملموسة وكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.