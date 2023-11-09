رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

عضو بـ«النواب»: «حملة السيسي» الانتخابية تتطبق سياسة الأبواب المفتوحة

كتب:

أحمد الشرقاوي
03:05 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب

المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب

ثمن المهندس أحمد عثمان، عضو مجلس النواب، توجيه المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي لحملته الانتخابية بتخفيض تكاليف الدعاية للحملة الانتخابية، وإرسال التبرعات إلى قطاع غزة، موضحا أن هذا الإجراء يعكس تقدير مرشحنا للأوضاع الراهنة، وما تمر به المنطقة من تحديات.

الحملة الانتخابية تتحرك بأساليب غير نمطية

وأضاف أن الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي تتحرك بأساليب غير نمطية، تتناسب مع المرشح عبد الفتاح السيسي، الذي سبق وأن طرح أفكاره وسياساته على الشعب المصري، موضحا أن الحملة تعاملت بقدر كبير من المرونة والتفاعل مع الأحداث ومستجدات الأمر الواقع محليا وإقليميا.

وأكد أن الحملة الانتخابية حملة جامعة لجموع المصريين متبنية سياسة الانفتاح والحوار مع الجميع، وتطبق سياسة الأبواب المفتوحة من خلال التواصل مع جميع أطياف المجتمع المصري.

وأكد النائب أحمد عثمان، أنه يؤيد المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي في الانتخابات المقبلة لاستكمال بناء الجمهورية الجديدة، ولاستكمال مسيرة الإنجازات والمشروعات القومية والتنموية التي شهدتها البلاد في عهده على مدار العشر سنوات الأخيرة، والتي أحدثت طفرة تنموية كبيرة في مصر لتخطو خطوات ملموسة وكبيرة في تحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة.

 

اقرأ المزيد:

«تحالف الأحزاب»: قرار توجيه تبرعات «حملة السيسي» لغزة يحمل رسائل مهمة

«مصر أكتوبر»: توجيه تبرعات «حملة السيسي» إلى غزة ليس جديدا على الرئيس

حزب التجمع: توجيه حملة السيسي تبرعاتها لصالح غزة رسالة ضمنية للخارج

المستشار محمود فوزي: «السيسي» طلب تخفيض الدعاية الانتخابية وتوجيه التبرعات للفلسطينيين

«إرادة جيل»: الرئيس السيسي يضع القضية الفلسطينية نصب عينيه

حزب الجيل: توجيه «حملة السيسي» أموال تبرعاتها لمساعدة غزة نموذجي وملهم

حملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي: لا مجال لتأجيل الانتخابات بشكل قاطع

«المؤتمر» يشيد بقرار حملة السيسي الانتخابية بالتبرع لصالح غزة: موقف مؤثر دوليا
بقلم أحمد الشرقاوي