المستشار محمود فوزي: السيسي مرشح لكل المصريين

قال المستشار محمود فوزي، رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنّ المرشح السيسي مرشح كل المصريين، وليس مرشح حزب أو فئة أو منطقة معينة، مؤكدا أنّ كل مواطن مصري سيجد في المرشح السيسي ما يرضيه، وأنّه يسعى إلى خدمة جميع المصريين دون تمييز.

وأعرب فوزي، خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للحملة الذي تنقله قناة إكسترا نيوز، عن أمله في أن تسير الأحزاب والجهات الداعمة للمرشح السيسي على خطى الحملة الانتخابية بتقليل الدعايا الانتخابية، وتوجيهها لصالح أهالي غزة.

وشدد فوزي على أنّ الحملة الانتخابية تدعو الجميع إلى الرصانة والحكمة في الدعاية، وتوجيهها بصورة سليمة.

وأشار فوزي إلى أنّ المرشح السيسي قدّم أوراق ترشحه، وأن المواطنين كانوا مستمرين في عمل التوكيلات، لكن لن تتمكن الحملة الانتخابية من منعهم من ذلك.