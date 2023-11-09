احتفالية لرابطة أطباء السكر بالشرقية باليوم العالمي للسكري

نظمت رابطة أطباء السكر بالشرقية، اليوم الخميس، احتفالية باليوم العالمي للسكري، بقاعة المؤتمرات بنقابة المهن الطبية بالزقازيق.

وحضر الاحتفالية، الدكتور محمد حمدي رئيس الرابطة، الدكتور فوزي المسلمي نائب رئيس الرابطة، والدكتور محمد سلام رئيس الإحتفالية، والدكتور حاتم سالم نائب رئيس الإحتفالية، والدكتورة نرمين رشاد منسق الإحتفالية، الدكتورة نهلة الجمال رئيس قسم المتوطنة بكلية الطب جامعة الزقازيق، وعضو نقابة أطباء الشرقية، والدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، ومحمود عبدالفتاح مدير المكتب الإعلامي بمديرية الشؤون الصحية بالشرقية، ولفيف من الكوادر الطبية، وعدد من أطباء السكر والباطنة العامة والعنايات المركزة، وأطباء الزمالة المصرية بمختلف مستشفيات المحافظة.

ورحب الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالحضور، وأثني على الدور الوثيق والتعاون المثمر بين أطباء جامعة الزقازيق، وأطباء الصحة بالشرقية في مجال مرض السكري، مشيداً بالتطور الملحوظ في عيادات ومراكز السكر والغدد الصماء بالمستشفيات الحكومية بالمحافظة، وجودة الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بها، وتطبيق منظومة قرارات العلاج على نفقة الدولة، خاصةً لمرضى السكري والضغط.

وأكد أهمية دور الرابطة العلمي والعملي كمرجعية لجميع أطباء السكر والغدد الصماء بالمحافظة، وعلى أهمية هذه الاحتفالية واللقاءات العلمية في رفع كفاءة أدائهم، والإرتقاء بمستوي الخدمات الطبية المقدمة للمرضي والمواطنين بمستشفيات محافظة الشرقية، وهو ما يتم تحقيقه بالفعل يوما بعد يوم، ويجني ثماره كل من مقدمي ومتلقي الخدمة الطبية.

تضمنت الاحتفالية، عددا من المحاضرات العلمية والتثقيفية لشباب الأطباء بمحافظة الشرقية، عن كل جديد فيما يتعلق بمرض السكري، من تغيير أسلوب حياة، والتوعية لتجنب مضاعفات المرض، وتوضيح بروتوكولات العلاج الحديثة المرتبطة بمرض السكر، وتحديد الجرعات وفقاً لحالة كل مريض.

وفي نهاية الاحتفالية، أهدى رئيس الإحتفالية نسخة من القرآن الكريم لوكيل وزارة الصحة بالشرقية، تقديراً لجهوده المخلصة المبذولة في تطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والإرتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى والمواطنين بمحافظة الشرقية.

أشاد الحضور بحسن تنظيم الاحتفالية، واختيار الموضوعات العلمية التي تم تقديمها، آملين في تكرار هذه المؤتمرات العلمية للصالح العام.