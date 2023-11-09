«الصحة» تطلق مبادرة الكشف عن أمراض سوء التغذية بالمدارس الأسبوع المقبل

أعلنت وزارة الصحة والسكان استئناف عمل المبادرة الرئاسية للكشف عن السمنة والتقزم والأنيما في المدارس، بداية الأسبوع المقبل، وذلك في إطار حرص الوزارة على صحة وسلامة المواطنين والعمل على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 للنهوض بالصحة العامة.

مبادرة الكشف عن السمنة والتقزم والأنيما

وقالت وزارة الصحة والسكان، إنّ الحملة الرئاسية تنطلق مع بداية العام الدراسي الجديد كل عام للكشف المبكر عن أمراض «الأنيما والسمنة والتقزم» لدى طلاب المرحلة الابتدائية، وتعمل المبادرة بشكلٍ دائم وتقدم كل خدماتها الطبية للطلاب مجانًا دون أن يتحمل الطالب أو ولي الأمر أي أعباء مالية.

تفاصيل كارت المتابعة.. وتحويل الطلاب للتأمين الصحي

وتابعت وزارة الصحة والسكان، بأنّه يتم إجراء المسح الصحي للطلاب المستهدفين في جميع المدارس على مستوى محافظات الجمهورية، لافتة إلى أنّه وضعت قاعدة بيانات كاملة وموحدة وبالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم الفني للتعرض على الخريطة الدراسية لستهيل عمل فريق المسح الطبي.

وضع برنامج علاجي وغذائي وفقا للحالة الصحية

وأضافت وزارة الصحة والسكان، أنّه يتم متابعة الطالب من خلال كارت متابعة، الكارت المتابعة يتضمن اسم الطفل والمدرسة وقياس والوزن وتحليل الإنيما، لافتا إلى تحويل الأطفال والطلاب في حال ثبوتهم إلى مستشفيات التأمين الصحي ووضع برنامج علاجي وغذائي وفقا للحالة الصحية التي قام الطبيب بالتشخيص للطالب.

وأكدت الوزارة وضع بروتوكول علاجي للطلاب المصابين بالسمنة والتقزم والأنيما، مشيرًا إلى أنّ البروتوكول العلاجي مبني وفقًا للأسس والمناهج المتطورة، منوهًا بتدريب الفرق الطبية للتعامل الأطفال، ما يضمن حصول كل طفل على خدمة صحية عالية.