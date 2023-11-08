مستوطنون يستولون على أراض فلسطينية في الأغوار الشمالية

أقام مستوطنون سياجًا حول عدد من الأراضي في وادي الفاو بالأغوار الشمالية اليوم الأربعاء.

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية عن مسؤول ملف الأغوار في محافظة طوباس معتز بشارات، أن المستوطنين أقاموا سياجًا حول مساحات إضافية من أراضي وادي الفاو، قرب عين الحلوة بالأغوار الشمالية، مؤكدا أن هذا التسييج استكمال لعمليات الاستيلاء على مساحات واسعة من الأراضي قبل أشهر.

الاستيلاء على مساحات كبيرة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية

وأصبح المستوطنون هذه الأيام يستولون على مساحات كبيرة من الأراضي الرعوية في الأغوار الشمالية؛ الأمر الذي جعل نسبة كبيرة من الفلسطينيين يفقدون مساحات من المراعي التي توفر الطعام المجاني لمواشيهم.

وفي سياق متصل، نفذت مجموعات متطرفة من المستوطنين عمليات عنف، وحاولت الاستيلاء على مراعي المواطنين في الفارسية بالأغوار الشمالية.

عمليات عنف للمستوطنين واعتداء على رعاة فلسطينيين

وكشف مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية، أن عمليات العنف تمثلت في محاولة الاستيلاء على مراعي المزارعين، والاعتداء على رعاة الأغنام في نبع غزال.

وذكر الناشط الحقوقي عارف دراغمة، أن المستوطنين وضعوا أكواما من القش بصورة استفزازية بمحاذاة خيام المواطن الفلسطيني علي زهدي أبو محسن، وجلبوا مواشيهم للرعي فيها، بحماية قوات الاحتلال.