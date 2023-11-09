غزة ليست الجريحة فقط.. الضفة تنزف 173 شهيدا و2400 مصاب و2300 معتقل

شهدت الضفة الغربية عدوانًا من قوات الاحتلال، متزامنًا مع العدوان على قطاع غزة، حيث استشهد 173 فلسطينيًا، وأصيب 2400 بجروح، كما سُجلت 2300 حالة اعتقال، وهُدمت 65 منشأة، وتعرض 1084 مواطنا للتهجير.

النسبة الأعلى للشهداء سُجلت في مدينة جنين بـ33 شهيدا

وكشفت وكالة الأنباء الفلسطينية، عن تفاصيل عدوان الاحتلال على الضفة الغربية، مشيرة إلى أن النسبة الأعلى للشهداء سُجلت في مدينة جنين بـ33 شهيدا، ثم طولكرم بـ28 شهيدا، والخليل بـ23 شهيدا، ونابلس بـ22 شهيدا، ورام الله والبيرة بـ21 شهيدا، والقدس وضواحيها بـ21 شهيدا، وبيت لحم بـ6 شهداء، وأريحا والأغوار بـ6 شهداء، وقلقيلية بـ6 شهداء، وفي طوباس بـ5 شهداء، وسلفيت بشهيد واحد، ومن بين الشهداء 43 طفلا، و4 مسنين، وسيدة.

كما استُشهد 9 مواطنين برصاص المستوطنين، 6 منهم في قرية قصرة وسابع في بلدة الساوية جنوب نابلس، وواحد في قرية دورا القرع، وآخر في رأس كركر شمال غرب رام الله.

اعتقال 2300 طفل وامراءة ومسن ومعتقل محرر

كما شنت قوات الاحتلال حملة اعتقالات واسعة شملت رصد 2300 حالة اعتقال لأطفال ومسنين وفتيات ومعتقلين محررين، منهم من أمضوا سنوات طويلة في معتقلات الاحتلال.

كما شملت مسعفين وصحفيين وحتى النشطاء على مواقع التواصل، إذ سُجل اعتقال 26 صحفيا، واللافت أنها تأتي في ظل هجمة غير مسبوقة واعتداءات وحشية بحق المواطنين خلال الاعتقال وبعده بتعريتهم والدوس على رؤوسهم.