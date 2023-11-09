خروج جمعية بنك الدم بغزة عن الخدمة نتيجة استهدافها من قوات الاحتلال الإسرائيلي

خرجت جمعية بنك الدم بمدينة غزة عن الخدمة نتيجة استهدافها من قوات الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، حسبما أكده التليفزيون الفلسطيني في نبأ عاجل.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة، أشرف القدرة، إن جمعية بنك الدم بمدينة غزة خرجت عن الخدمة نتيجة الاستهداف الصهيوني المركز.

وشهدت الضفة الغربية عدوانًا من قوات الاحتلال، حيث استشهد 173 فلسطينيًا، وأصيب 2400 بجروح، كما سُجلت 2300 حالة اعتقال، وهُدمت 65 منشأة، وتعرض 1084 مواطنا للتهجير.

استهداف مستشفى النصر للأطفال

كما استُشهد 12 فلسطينيًا وأصيب العشرات بجروح، جراء قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي منزلًا في دير البلح، وسط قطاع غزة، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية.

كما قصفت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مستشفى النصر للأطفال غرب مدينة غزة بالقذائف المدفعية، ما أدى إلى إحداث أضرار جسيمة.