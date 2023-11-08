«حياة كريمة» تستقبل طلاب مدرسة السيدة عائشة للمشاركة في مبادرة «من إنسان لإنسان»

تواصل مؤسسة «حياة كريمة» استقبال طلاب المدارس، في إطار مبادرة مبادرة «من إنسان لإنسان»، والتي تستهدف توعيتهم بالقضية الفلسطينية، وإشراكهم في تجهيز وتعبئة كرتونات المساعدات الإغاثية المقدمة لأهالي قطاع غزة.

زيارة جديدة من طلاب المدارس

واستقبلت المؤسسة ضمن مبادرة «من إنسان لإنسان» طلاب مدرسة السيدة عائشة للغات، وجرى تنظيم جولة في المؤسسة للطلاب الموجودين لتعريفهم بمؤسسة «حياة كريمة» بشكل أكبر، وأدوارها التي تقوم بها وأثارها في المجتمع.

هذا إلى جانب مشاركة الطلاب في العمل التطوعي، من أجل إعداد الكراتين الغذائية والإغاثية المرسلة إلى قطاع غزة، ويأتي هذا ضمن عمل المبادرة الرئاسية على زيادة وعي النشء والجيل الجديد بالقضية الفلسطينية، وأهمية مساندة الاهالي في قطاع غزة.

وقالت المؤسسة: «التطوع وحب الخير والرغبة في دعم أشقائنا في محنتهم، مزروعين في طلابنا اللي فاجأونا النهارده بحماسهم في التفاعل والمشاركة خلال تجهيز المساعدات».

مبادرة «من إنسان لإنسان»

وأطلقت مؤسسة حياة كريمة مبادرة «من إنسان لإنسان» لدعم أهالي فلسطين وتجهيز المزيد من المواد الإغاثية والمساعدات الموجهه لقطاع غزة، تكثيفا لدورها الإغاثي والإنساني، عقب انتهائها من إيصال المرحلة الأولى من قوافل المساعدات لأهالينا في غزة واستعدادا لتجهيز المرحلة الثانية من القوافل الإغاثية.