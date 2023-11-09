تطورات الحالة الصحية لريم البارودي بعد تعرضها لوعكة مفاجئة

تعرضت الفنانة ريم البارودي، لوعكة صحية مفاجئة، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك عقب عودتها من السعودية، بعد أداء مناسك العمرة.

وقالت ريم البارودي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن حالتها الصحية تحسنت، خلال الساعات القليلة الماضية، إذ كانت ضربات قلبها سريعة، وتعاني ارتفاعا في درجات الحرارة استمرت لعدة أيام.

الفنانة ريم البارودي تؤدي مناسك العمرة

وكانت الفنانة ريم البارودي التغلب، استطاعت التغلب على أحزانها، والسفر لأداء مناسك العمرة، وذلك في أول ظهور لها بعد وفاة والدها، ونشرت مجموعة صور خلال العمرة عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام.

وعلقت ريم البارودي على الصور قائلة: «رددت إليك ردا جميلًا فتقبلني واعف عني وعن أبي واغفر لي ولي أبي، واجعلني مستجابة الدعاء اللهم أني أشكرك سرا وعلانيه وفي كل الأوقات حتى أحلكها اللهم أني قد عدت إليك حبا فيك وشكرا لدوام نعمتك اللهم أني لا اسالك رد القضاء ولكني أسالك اللطف فيه اللهم تقبل».