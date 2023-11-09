طوارئ في 13 محافظة.. وتحذيرات من «الأرصاد» بشأن طقس الساعات المقبلة

أعلنت 13 محافظة، حالة الطوارئ القصوى، بعد إعلان تساقط أمطار خلال الساعات المقبلة، غدا الجمعة، من المتوقع فرص سقوط أمطار رعدية على محافظات «جنوب سيناء، البحر الأحمر، الوادي الجديد، الأقصر، أسوان، سوهاج، بني سويف» وتكون رعدية بنسبة تصل إلى 30% على فترات متفاوتة على مدار اليوم.

ويشهد طقس المحافظات خلال الساعات القادمة وغدا تأثير ظاهرة الشبورة المائية الكثيفة على الطرق الرئيسية والفرعية في 13 محافظات «القاهرة، الجيزة، القليوبية، مطروح، الإسكندرية، البحيرة، كفر الشيخ، بورسعيد، دمياط، الغربية، الشرقية، المنوفية، الفيوم»، وتستمر على مدار 4 ساعات من الساعة 4 فجراً حتى 8 صباحا، وسط تحذيرات للمواطنين والمسافرين بتوخي الحذر أثناء القيادة نظرا لحجب الرؤية الأفقية أحيانا.

وتشهد المحافظات غدا الجمعة، طقس غائم جزئيا، على أن يكون مشمس على محافظات شمال الصعيد فقط، وسجلت أقصى درجات الحرارة العظمى في محافظات جنوب الصعيد وسجلت 37 درجة، وسجلت أقل درجة للصغرى في محافظات شمال الصعيد وبلغت 22 درجة.

وعن نشاط للرياح خلال الساعات المقبلة، سجلت أقصى سرعة في محافظات القاهرة الكبرى، وبلغت 28 كيلومترا في الساعة، وسجلت أقل سرعة في محافظات شمال الصعيد.