المرشح الرئاسي فريد زهران: تصريحات الرئيس السيسي عن غزة تستحق دعم الشعب كله

أكد المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس حزب المصري الديمقراطي، تأييده ودعمه لصمود الشعب الفلسطيني والموقف المصري لرفض التهجير القسري للأشقاء الفلسطينيين من أرضهم.

دعم إغاثة غزة

وقال فريد زهران خلال كلمته في المؤتمر الصحفي للإعلان عن برنامجه الانتخابي، إنه يدعم كل الدعم للنظام الحالي في إدخال القوافل الإغاثية والمساعدات للأشقاء في غزة.

تأييد لتصريحات الرئيس السيسي

ونوه المرشح الرئاسي فريد زهران، عن أهمية آخر تصريحات أصدرها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن رفض دخول حلف الناتو إلى غزة، مؤكدا أن هذا التصريح يستحق دعما كاملا من الشعب المصري، معبرا أن ما يحدث في غزة ليس بعيدا عننا ولكنه في بيتنا.