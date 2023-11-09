تحرير 19 محضرا متنوعا وضبط كمية من اللحوم والدواجن غير صالحة بالبحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور أشرف محيي الدين، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بالمديرية، تحت إشراف الدكتور هادي الجندي، بالتنسيق مع الرقابه التموينية ومباحث التموين، حملات رقابية بمراكز «دمنهور، شبراخيت، إيتاى البارود، بدر، كوم حمادة، أبو حمص».

تحرير 19 محضر تمويني في البحيرة

أسفرت الحملات التموينية عن تحرير 19 محضر متنوع وضبط كمية من اللحوم ذبحت خارج المجازر الحكومية ودواجن وأسماك ولحوم مصنعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وجرى التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وشهدت مدينة وادي النطرون بمحافظة البحيرة، حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن تحرير 4 محاضر تموينية لعدد من المحال التجارية لعدم الإعلان عن الأسعار، وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالف.

استمرار وتكثيف الحملات التموينية على المحلات

تأتي الحملات في إطار توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية وثلاجات حفظ اللحوم والأسماك وتوفير غذاء صحي آمن، والضرب بيد من حديد على أى مخالف يتلاعب بأقوات المواطنين.