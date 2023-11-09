«بحوث سخا» تحتل المرتبة الأولى في إنتاجية القطن بـ610 آلاف قنطار

كشف الدكتور محمد أبو اليزيد، رئيس قسم تربية القطن بوزارة الزراعة، ورئيس قسم تربية القطن في ببحوث سخا بكفر الشيخ، أن محافظة كفر الشيخ احتلت المرتبة الأولى في إنتاجية القطن، على مستوى المنزرع في محافظات مصر، حيث حققت إنتاجية هذا العام 2023، بنحو 610 آلاف قنطار قطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول، وهو ما يجعلها مركز استراتيجي مهم، لإنتاج القطن المصري ذات المواصفات عالية الجودة والمتانة للقطن الشعر.

زراعة أصناف تصديرية في كفر الشيخ

أوضح الدكتور «محمد» في تصريحات لـ«الوطن»، أن أصناف القطن المنزرعة في كفر الشيخ، أغلبها أصناف تصديرية من أنواع جيزة 92، 93، و96، وهي أصناف ذات إنتاجية فائقة الطول، حيث يصدر القطن الشعر لتلك الأصناف إلي دول أوروبا، وأمريكا، ضمن أفضل الأصناف العالمية من حيث جودتها.

إنتاجية فدان القطن والمتزرع في محافظات مصر

وأضاف أن فدان القطن ينتج بين 6 إلى 7 قناطير من القطن طويل التيلة، والقطن فائق الطول، كما بلغت المساحة المنزرعة من القطن في محافظات مصر، بنحو 255 ألف فدان قطن، لافتا إلى أن المنزرع في محافظة كفر الشيخ، من محصول القطن بلغ بنحو 85 ألف فدان، بما يمثل ثلث المنزرع في محافظات الجمهورية.