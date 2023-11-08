«الأوقاف»: لا بديل عن وحدة صفنا العربي والإسلامي في مواجهة التحديات

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إنه لا بديل عن وحدة صفنا العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تستهدف أمننا، مشددا على الرفض القاطع لكل أنواع التمييز السلبي والعنصرية المقيتة، بغض النظر ممن تقع أو على من تقع لا للتمييز العنصري، وذلك عبر صفحته الرسمية «فيسبوك».

أرض فلسطين ملك لأهل فلسطين

وقال وزير الأوقاف في وقت سابق إن أرض فلسطين ملك لأهل فلسطين لا لأحد آخر، ومصر أفشلت مخططات الاحتلال الاسرائيلى لما كانوا يريدونه، وأن الله كلل هذا الرجل العظيم الرئيس السيسي لإفشال هذه الصفقة الخبيثة لتبقى سيناء أرض مصرية خالصة لأهلها وشعبها، وأنها خط أحمر، رغم كل الضغوط الدولية.

موقف مصر من القضية الفلسطينية

وأكد أن شعب مصر بأكمله لا يقبل التهجير للشعب الفلسطيني من أرضه، وذلك يعني إنهاء القضية الفلسطينية، وبالتواصل مع علماء المسلمين في فلسطين والتنسيق بينها وبين مصر جرى إصدار بيان مشترك وقع عليه كلا من مفتي القدس، ووزير الشئون الدينية فى فلسطين، وقاضى قضاه فلسطين ومستشار الرئيس هناك، وجميع القيادات الدينية، يؤكد عدم التهجير ورفض تقسيم أراضي الفلسطينية والأقصى، ولا للتهجير والتهجير يعني إنهاء القضية.