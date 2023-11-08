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وزير الأوقاف: «إرهاب الدول» هو أخطر الأنواع وأشدها

كتب:

رؤى ممدوح
10:16 م | الأربعاء 08 نوفمبر 2023
وزير الأوقاف

وزير الأوقاف

قال فضيلة الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، إن إرهاب الدول هو أخطر أنواع الإرهاب وأشده توليدا للكراهية، لافتاً إلى أن الدول التي تقوم به أو تدعمه لابد أن تجني مرارة ما تزرع يوما ما يكن بانتقام المقهورين فبعدالة مَنْ لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء.

وزير الأوقاف يتحدث إلى المتضامنين مع غزة

كما وجه وزير الأوقاف حديثه إلى المتضامنين مع قطاع غزة: «أقول لكل من يرفضون غطرسة الاحتلال الإسرائيلي يكفيكم احترامكم لأنفسكم واحترام الدنيا كلها لكم».

وأضاف: «لا بديل عن وحدة صفنا العربي والإسلامي في مواجهة التحديات التي تستهدف أمننا مع رفضنا القاطع لكل أنواع التمييز السلبي والعنصرية المقيتة بغض النظر ممن تقع أو على من تقعلا للتمييز العنصري».

النهي عن قتل النساء والأطفال

وتابع: «هذا ديننا كان أصحاب نبينا صلى الله عليه وسلم يأمرون قادة جيوشهم ألا يقتلوا امرأة ولا طفلا وألا يخربوا عامرا أو يحرقوا زرعا أو يتلفونه».

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