طيران الاحتلال الإسرائيلي يواصل قصف منازل الفلسطينيين في أحياء غزة

يستمر طيران الاحتلال الإسرائيلي في قصف منازل الفلسطينيين وسط قطاع غزة، على أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوا والشيخ رضوان والنصر ومخيم الشاطئ، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا».

شهداء مجمع الشفاء الطبي

وتم نقل عدد من الشهداء والجرحى إلى مجمع الشفاء الطبي، ومستشفى شهداء الأقصى نتيجة غارة استهدفت منزلًا في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

واندلعت العديد من المواجهات العنيفة مع قوات الاحتلال بالقرب من مدخل قرية الطبقة، وقام جنود الاحتلال بإطلاق الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع تجاه المواطنين، وأصيب خلالها فلسطيني بالرصاص الحي في قدمه.

الصحة الفلسطينية: 10966 شهيدا وأكثر من 28500 جريح

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10966 شهيدًا وأكثر من 28500 جريح، منهم 7997 طفلا وامرأة ومسن.