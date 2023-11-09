أمريكا: ممران إنسانيان يسمحان بمغادرة شمال غزة

أكدت الولايات المتحدة الأمريكية أنه سيكون هناك ممران إنسانيان يسمحان بمغادرة من شمال غزة، كما أن معبر رفح مفتوح اليوم لدخول المساعدات ومغادرة الأجانب، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل، منذ قليل.

حصيلة الشهداء في فلسطين

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة العدوان المتواصل منذ 7 أكتوبر الماضي على قطاع غزة والضفة الغربية، إلى 10966 شهيدا وأكثر من 28500 جريح، منهم 7997 طفلا وامرأة ومسن.وكشفت الوزارة في بيان لها نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية تفاصيل ضحايا العدوان، مشيرة إلى أن 10790 شهيدا ارتقوا في قطاع غزة، وأصيب أكثر من 26 ألفا، وفي الضفة الغربية ارتقى 176 شهيدا، بينما ارتفع عدد الجرحى إلى نحو 2450 جريحا.

وأضافت أن من بين الشهداء 4412 طفلا، 2918 سيدة، و667 مسنا، فيما بلغ عدد المفقودين نحو 2650 مواطنا، بينهم أكثر من 1400 طفل.

توقف 18 مستشفى في فلسطين

واشارت إلى توقف 18 مستشفى من أصل 35 تضم مرافق للمرضى الداخليين عن العمل، كما تم إغلاق 71% من جميع مرافق الرعاية الأولية في جميع أنحاء غزة بسبب الأضرار أو نقص الوقود.

وأوضحت الصحة الفلسطينية أن الأطباء ما زالوا مجبرين على إجراء العمليات الجراحية دون تخدير، وعمليات بتر الأطراف، وبمن في ذلك أولئك الذين أصيبوا نتيجة القصف والنساء اللواتي يلدن بعمليات قيصرية.