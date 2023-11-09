اقرأ في عدد الوطن غدا.. الرئيس السيسي لـ«شولتز»: نبذل جهودا دؤوبة لوقف إطلاق النار في غزة

تقرأ في عدد «الوطن» غدًا، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- السيسي لـ«شولتز»: نبذل جهوداً دؤوبة لوقف إطلاق النار فى «غزة»

- الرئيس: حل الدولتين الطريق الوحيد نحو السلام الدائم فى الشرق الأوسط

- «البيت الأبيض»: هدنة 4 ساعات بشمال غزة يومياً

- فتح باب التقديم لحج الجمعيات الثلاثاء المقبل

- «التضامن»: عدم أداء الفريضة من قبل شرط أساسى ولا محرم للسيدات دون 45 عاماً

- «الدفاع الشعبى» تنظم تدريبين لمجابهة الأزمات

- ندوات تثقيفية فى الأزهر والجامعات لعرض جهود الدولة فى مواجهة التحديات

الصفحة الثانية والثالثة

- تتناول الصفحة الثانية والثالثة في إطار اهتمام الدولة بتحسين المناخ الاستثمارى فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات الرد على أبرز أسئلة المستثمرين المحلية والأجنبية من خلال مركز المعلومات

الصفحة الرابعة

- رسمياً.. 4 مرشحين يخوضون السباق

- «الهيئة الوطنية»: القائمة النهائية تضم «السيسى ويمامة وعمر وزهران».. وانطلاق حملات الدعاية

- «يمامة» يستعرض خطته لإنقاذ الاقتصاد: التوقف عن الاقتراض 5 سنوات

- المرشح الرئاسى: إصلاح المنظومة التعليمية يستوجب تشكيل لجنة تضم خبراء ومتخصصين واتخاذ قرار بزيادة الميزانية.. وإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيداً من الصلاحيات وتحقيق التكامل مع «النواب».. ونسعى لتحقيق توازن بين اختصاصات رئيس الجمهورية والسلطة القضائية لضمان استقلالها

- «زهران» يطرح رؤيته اليوم فى أسيوط: إنهاء سيطرة الدولة على الاقتصاد لجذب الاستثمارات

- المرشح الرئاسى: وقف البذخ لدعم التعليم والصحة وبرامج الحماية الاجتماعية

- «عمر»: الملف الاقتصادى على رأس أولوياتى وأسعى لتشجيع الاستثمار المحلى والأجنبى

- المرشح الرئاسى: توزيع البرنامج الانتخابى وتعليق لافتات فى الشوارع والميادين

الصفحة الخامسة

- رئيس حملة «السيسي»: نتبنى سياسة الحوار القائمة على المشاركة الجماعية.. ومنفتحون على الجميع.. وكل ما ورد إلينا من أفكار محل دراسة

- «فوزى»: علقنا أنشطتنا عقب اندلاع العدوان الإسرائيلى ضد «غزة» لرفضنا استخدام القضية الفلسطينية فى الدعاية.. ونرفض تهجير الأشقاء أو الدخول المشروط للمساعدات

- التقينا بـ203 جهات تمثل مؤسسات واتحادات ونقابات تتبنى أيديولوجيات مختلفة.. وشكلنا مجموعة من الخبراء والمتخصصين لوضع رؤية محددة يجرى عرضها على الرئيس لإدراجها فى أجندته الانتخابية

- «حياة كريمة» وسياسيون يشيدون بتوجيه تبرعات حملة «السيسى» لدعم أهالى غزة

- «فرحات»: القرار يؤكد دعم الرئيس للقضية الفلسطينية وسيكون مؤثراً على الصعيدين الإقليمى والدولى.. و«الشهابى»: توجُّه نموذجى يؤثر إيجابياً فى الحملات المنافسة

- «فؤاد»: يعكس التضامن الكامل مع أهالى غزة.. و«الفحام»: رسالة تحفيزية لمنظمات المجتمع المدنى ببذل مزيد من الجهد لتكثيف المساعدات الإغاثية

- حزبيون: تنوع المشهد الانتخابى يعزز قدرة المواطنين على الاختيار الحر بين المرشحين

- «سماء»: خوض المعارضة للانتخابات يعكس رغبة الأحزاب فى المشاركة الجادة والسعى لتداول السلطة.. و«صبرى»: ندعو المواطنين للمشاركة واختيار المرشح المناسب حتى يخرج الاستحقاق الانتخابى فى أبهى صورة.. و«قنديل»: الرئيس السيسى تعمد إشراك الأحزاب فى افتتاحات المشروعات القومية ومؤتمرات الشباب وصولاً لـ«الحوار الوطنى»

الصفحة السادسة

- مصر تدعو لوقف العدوان على غزة

- «شكرى» لـ«مؤتمر باريس»: صمت العالم على جرائم إسرائيل يؤكد وجود خلل فى ضمير الإنسانية.. و«أشتية»: نشكر مصر على جهودها

-ارتفاع عدد الشهداء فى القطاع لأكثر من 11 ألف شهيد.. و«التحالف»: وصول 760 شاحنة مساعدات إلى غزة

- موازنة إسرائيل تتكبد عجزاً 6 مليارات دولار.. وشركات التجزئة تمنح موظفيها إجازات

- «فورين بوليسى»: قطاع الزراعة الإسرائيلى يدفع ثمناً كبيراً.. والفنادق تستضيف النازحين.. وصحيفة: نحتاج إلى مليارات الشيكلات خلال الفترة المقبلة

-محمد هيبة: إسرائيل قوضت النظام العالمى.. والموقف الغربى الداعم للاحتلال يمثل خرقاً لكل الأعراف والمواثيق الدولية

- رئيس «حقوق الإنسان بالشيوخ»: ما يحدث فى غزة «مجزرة القرن».. ومصر تبذل جهوداً حثيثة لوقف الحرب

- نؤيد مواقف الرئيس السيسى الداعمة للقضية الفلسطينية.. والأجندات فضحت صمت البرلمانات الغربية والمنظمات الدولية عن جرائم «تل أبيب»

الصفحة السابعة

- مهمة جديدة

- «القائد».. محمد الننى رجل الساعة داخل أرسنال فى كل الأوقات

- مسيرة مـن ذهــب

- رحلة شاقة من الأهلى مروراً بمحطة ذئاب الجبل وحتى الوصول للعالمية

- أحلام خاصة جدًا

- استثمار وطموحات فى ناديه الخاص

الصفحة الثامنة

- أكلة وقصة.. «سيلين» تروّج للمطبخ الفلسطينى فى فرنسا

- أحن إلى خبز أمى

-23 ألف تغريدة.. جمهور «تايلور سويفت» يرفض العدوان الإسرائيلى

- ألعاب تفاعلية وتلوين للتعريف بفلسطين.. مجاناً للأطفال

- «الجبرونى» يترحم على مهنة الحانوتى: رُفعت الأقلام.. وجفت الصحف