نهطاي بالغربية ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية بعد تطويرها ضمن «حياة كريمة»

حصلت قرية نهطاي، إحدى قرى مركز ومدينة زفتى بمحافظة الغربية، الذي يشهد أعمال مبادرة حياة كريمة، على شهادة ترشيد من أحدث المعاير البيئية لعام 2023، لتصبح ثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، عقب حصول قرية فارس بأسوان العام الماضي على هذه الشهادة، وذلك خلال مؤتمر المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية في دورتها الثانية.

وانتابت حالة من السعادة المسؤولين بمحافظة الغربية، بإعلان إحدى قرى مبادرة حياة كريمة بالغربية، حصولها على شهادة ترشيد من أحدث المعاير البيئية لعام 2023 كثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية عقب حصول قرية فارس بأسوان العام الماضي على هذه الشهادة.

جهد وعمل مستمر

وقال الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، لـ«الوطن»، إن حصول قرية نهطاي على شهادة ترشيد من أحدث المعاير البيئية لعام 2023 كثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية نتاج جهد عمل مستمر على مدار الساعة داخل جميع قرى مبادرة حياة كريمة بالغربية.

معايير القرية الخضراء

وأوضح أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة كانت حريصة على تطبيق كافة معايير القرية الخضراء في جميع المشروعات، وحصول قرية نهطاي على شهادة ترشيد من أحدث المعاير البيئية لعام 2023 كثاني قرية خضراء على مستوى الجمهورية، جاء لما يتوفر في هذه القرية من معايير القرية الخضراء، وتفقدها وفد وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية في شهر أكتوبر الماضي، وهي كالتالي:

- توفير وسائل مبتكرة للحفاظ على مياه الشرب.

- معالجة مياه الشرب والصرف الصحي.

- إدارة النفايات العضوية والبلدية والحيوانية.

- وجود 4 وحدات بيوجاز بالقرية.

- أنشطة المشاركة المجتمعية.

- توفير مساحات خضراء وأماكن ترفيهية داخل القرية.