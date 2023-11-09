«المصري الديمقراطي»: حملة فريد زهران ترفض وجود أي شخص يخلط بين الدين والسياسة

قال النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي، إن الحملة سوف تقوم غدا بمجموعة من الجولات في مختلف المحافظات بداية من محافظة أسيوط، ثم إلى محافظة الجيزة تليها محافظة الفيوم ومحافظات صعيد مصر، مرورا بمحافظات الأقصر وقنا وسوهاج.

وأضاف «منصور»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن الجولات تهدف إلى الوصول لأكبر قدر من المواطنين وتعريفهم بالبرنامج الانتخابي، لعرض طموحات الحملة وأفكارها، والقرارات التي سوف يتخذها المرشح فريد زهران حال فوزه في السباق الانتخابي، مضيفا أن أبرز القوانين التي سوف نعمل عليها هي قانون التصالح وقانون العمل والمعاشات لأنها تهم المواطن المصري بالدرجة الأولى.

الحزب أعد بالفعل مشروعات قوانين

وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن الحزب أعد بالفعل مشروعات قوانين لتقديمها فيما يخص القوانين سالفة الذكر، موضحا أن من ضمن طمرحات البرنامج الانتخابي هو معالجة العزوف عن المشاركة في الحياة السياسية، لأن كثافة المشاركة تضمن جودة الاختيار في النهاية، ونحن نسير بخطوات ثابتة لتحقيق ما نطمح إليه ، ولكن بالتأكيد هناك أولويات يحتمها الشارع المصري.

وأكد إيهاب منصور، أن الحملة الانتخابية والبرنامج الذي وضعته للمرشح فريد زهران، ترفض تماما وجود أي شخص يخلط بين الدين السياسة، مؤكدا أن هذا أمر مرفوض تماما من جانبنا.