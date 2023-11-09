حكاية «روحي فيك» الحلقة 5.. محمد كيلاني يفقد الوعي ويقع في حمام السباحة

شهدت أحداث الحلقة الخامسة من حكاية «روحي فيك»، ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشة بن أحمد وآخرين، على العديد من الأحداث المهمة والمثيرة، وذلك بعد أن جرى عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

أحداث الحلقة الخامسة من حكاية «روحي فيك»

وجاء في بداية أحداث الحلقة الخامسة من حكاية «روحي فيك»، بمشهد فلاش باك لطلب طلاق «سحر» من «ثابت» بسبب علاقة أخرى، ثم في بداية الحلقات، زيارة «ندى» للشيخ حارس، حتى تسأله عن «حازم»، وتحدثت مع الشيخ «حارس» عن حبها الكبير لحازم، وفي النهاية أعطاها الشيخ زجاجة من «المسك».

كما جاء في الأحداث، مشاهدة الدكتور «ثابت - نور محمود» لإحدى فيديوهات الدكتور الراحل مصطفى محمود بالتليفزيون، وبعد أن انتهى اللقاء أغلق التلفزيون ودخل الغرفة لكي ينام، إلا أن التليفزيون يعمل مرة أخرى، وهذا ما أربك الدكتور ثابت.

وكما شهدت الحلقة 5 من حكاية «روحي فيك» أيضاً، على حديث «سحر» وزوجها «خالد» عن الرسم، إذ قالت له أنها تحضر له مفاجأة وهي أنها قررت أن يرجعا العزبة، ولكن زوجها رفض بشدة.

وانتهت الحلقة على استكمال سحر في رسم لوحتها، وأمامها كان يوجد خالد، الذي فقد الوعي في نفس التوقيت ووقع في حمام السباحة، وانتهت الحلقة على ذلك.

«روحي فيك»

وتعرض حكاية «روحي فيك» من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

يذكر أن حكاية «روحي فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسي، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهي من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطي وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردني محمد لطفي.