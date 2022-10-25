الخبير الاقتصادي محمد كيلاني: القيادة السياسية حريصة على سماع كل المقترحات

قال محمد كيلاني، الخبير الاقتصادي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء، إنّ المؤتمر الاقتصادي 2022، يعتبر لقاء مجتمعي بين مختلف أطياف الاقتصاديين، وجمع العديد من المستثمرين ورجال الأعمال، بالإضافة إلى الحكومة المصرية، لافتًا إلى أن هذه المؤتمر يدل على حرص القيادة السياسية على سماع كل المقترحات، وفتح المجال لكل من لديه مقترح أو ورقة عمل تساهم في دعم الاقتصاد المصري خلال الفترة المقبلة، وعرضها ومناقشتها من خلال المؤتمر الاقتصادي.

توقيت المؤتمر هام للغاية

وأضاف «كيلاني» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية الحكومة، بعقد المؤتمر الاقتصادي جاء في توقيت مهم للغاية، فالعالم يعاني من أزمة طاحنة أزمة التضخم وارتفاع أسعار السلع، نتيجة الأزمة الروسية الأوكرانية، وتداعياتها على العالم بأكمله، فجاء المؤتمر الاقتصادي 2022، في وقت يحتاج فيه العالم إلى التكاتف والمشاركة.

استدامة انعقاد المؤتمر الاقتصادي

وتابع الخبير الاقتصادي، أنه من الضروري حرص الحكومة على استدامة انعقاد المؤتمر الاقتصادي بشكل نصف سنوي، يكون علي مدار يومين لسماع وجهات النظر، والتأكيد علي مكتسبات المؤتمر السابق.

بيئة استثمارية محلية وأجنبية

وأشار إلى أن انعقاد المؤتمر الاقتصاد، وتحديدًا في العاصمة الادارية الجديدة، دليل على أن مصر لديها بيئة استثمارية جاهزة ومهيئة للمستثمر الأجنبي والمحلي، وتبعث الدولة من خلال هذا المؤتمر رسالة طمأنه إلى العالم ورواد الأعمال نتيجة للحوار المتبادل، مما يحقق ارتياح لدى رجال الصناعة والاستثمار بشكل محدد.