حكاية روحي فيك الحلقة 4.. محمد كيلاني يغني «يا مسافر وحدك»

شهدت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية «روحى فيك» ضمن حكايات مسلسل «55 مشكلة حب»، للنجمة عائشه بن أحمد وآخرين، عديد من الأحداث المهمة والمثيرة، وذلك بعد عرضها مساء اليوم على قناة ON الفضائية وعبر منصة Watch It الإلكترونية، فى تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وبدأت أحداث الحلقة الرابعة من حكاية «روحى فيك» بمشهد فلاش باك يشرح فيه سبب ذهاب «ثابت- نور محمود مع سحر- عائشة بن أحمد» إلى العزبة.

ثم بدأت الحلقة برومانسية «سحر - عائشة بن أحمد» وزوجها «خالد - محمد كيلاني»، وذلك بعد أن ذهبت له والمفاجأة أنها رسمت نفس اللوحة الذي كان يرسمها منذ فترة، وقال لها «خالد» أن هذا دليل على أن أفكارهم وأرواحهم أصبحت واحدة.

أغنية «يا مسافر وحدك»

كما شهدت الحلقة إبداع «خالد» في تقديم أغنية «يا مسافر وحدك» للموسيقار الراحل محمد عبد الوهاب بصوت وإحساس عالي، مع العزف المميز على الجيتار، وذلك أثناء تواجده مع زوجته «سحر» في السيارة.

ثم وصل «حازم- فراس سعيد إلى الشيخ حارس- ماجد جاب الله» الذي أخذ منه المال، قبل أن تصل "ندى- هلا السعيد" إلى مكان الشيخ «حارس - ماجد جاب الله» بعد وضع جهاز التتبع، دون أن يظهر ماذا ستفعل، كما ذهبت «ياسمين- سمر مرسي إلى ثابت- نور محمود الذي كان يتذكر سحر».

وانتهت الحلقة على احتضان «سحر»، لزوجها «خالد»، بعد أن تذكرت من خلال مشهد فلاش باك وهي تعتدي على "سليمان"، عندما كانت بالعزبة بسبب خوفها وهروبها من "أطياف".

حكاية «روحى فيك»

جدير بالذكر أن حكاية «روحى فيك» هى الحكاية الرابعة والأخيرة من مسلسل «55 مشكلة حب» والذى تتضمن نخبة من النجوم أبرزهم: النجمة عائشة بن أحمد، نور محمود، فراس سعيد، محمد كيلاني، هلا السعيد، سمر مرسى، مؤمن نور، محمد عبد العظيم، ريم رؤوف، ألفت إمام وعدد آخر من الفنانين ومجموعة من ضيوف الشرف وعلى رأسهم النجم منذر ريحانة، حسام فياض وآخرين، وهى من إنتاج شركة Art Makers Production للمنتج أحمد عبد العاطى وأشراف عام ماجد جاب الله ومن قصة وسيناريو وحوار أحمد عثمان وإخراج الأردنى محمد لطفى.

حكاية "روحى فيك" من يوم الأحد إلى يوم الخميس على قناة ON الساعة 8 مساءً وتعاد الساعة 1 صباحاً والساعة 12ظهراً، كما أن تعرض على قناة ON دراما الساعة 10 مساءً وتعاد الساعة 10 صباحاً والساعة 5 مساءً، بالإضافة إلى عرض الحلقات بالتزامن على منصة watch it الأصلية.

