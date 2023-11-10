رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

إنطلاق المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية الاثنين المقبل

كتب:

عبده أبوغنيمة
08:02 ص | الجمعة 10 نوفمبر 2023
عادل المصرى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت السياحية

عادل المصرى رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت السياحية

كشف عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري عن تفاصيل مشاركة أعضاء الغرفة من المطاعم والكافيهات في المعرض الدولي الـ43 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية HACE-Hotel Expo2023 والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.

6 معارض سياحية متخصصة

وأضاف خلال الكتاب الدوري رقم 33 الذي تم تعميمه على كافة المنشآت والمطاعم السياحية، أن المعرض سيبدأ يوم الاثنين المقبل يشمل نحو 6 معارض سياحية متخصصة هي:

1- معرض مستلزمات الكافية والشاي والقهوة

2- المعرض الدولي للأغذية والمشروبات.

3- المعرض الدولي للفنادق.

4- المعرض الدولي لتجهيزات المطابخ والمغاسل التجارية.

5-المعرض الدولي للمخابز والحلواني والآيس كريم.

6-المعرض الدولي لمعدات النظافة.

جناح مميز لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية  أن الغرفة تشارك خلال الدورة الـ 43 للمعرض الدولي الـ43 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية بجناح متميز يضم عددا من المنشآت والمطاعم السياحية.

اقرأ المزيد:

«المنشآت السياحية»: توقعات بارتفاع نسبة الإشغال بالأقصر خلال نوفمبر

«المنشآت السياحية» تحذر المطاعم من التعامل مع موردين غير مسجلين بـ«الضرائب»

«المنشآت السياحية»: نرفض دعوات مقاطعة المطاعم العالمية في بلادنا «مصرية 100%»

«المنشآت السياحية»: بدء طباعة الكارنيهات الأمنية للعاملين بالمطاعم
بقلم عبده أبوغنيمة