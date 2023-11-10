إنطلاق المعرض الدولي لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية الاثنين المقبل

كشف عادل المصري رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية التابعة للاتحاد المصري عن تفاصيل مشاركة أعضاء الغرفة من المطاعم والكافيهات في المعرض الدولي الـ43 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية HACE-Hotel Expo2023 والمقام بمركز القاهرة الدولي للمؤتمرات بمدينة نصر خلال الفترة من 13 إلى 15 نوفمبر المقبل تحت رعاية وزارة السياحة والآثار.

6 معارض سياحية متخصصة

وأضاف خلال الكتاب الدوري رقم 33 الذي تم تعميمه على كافة المنشآت والمطاعم السياحية، أن المعرض سيبدأ يوم الاثنين المقبل يشمل نحو 6 معارض سياحية متخصصة هي:

1- معرض مستلزمات الكافية والشاي والقهوة

2- المعرض الدولي للأغذية والمشروبات.

3- المعرض الدولي للفنادق.

4- المعرض الدولي لتجهيزات المطابخ والمغاسل التجارية.

5-المعرض الدولي للمخابز والحلواني والآيس كريم.

6-المعرض الدولي لمعدات النظافة.

جناح مميز لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية

وأوضح رئيس لجنة تسيير أعمال غرفة المنشآت والمطاعم السياحية أن الغرفة تشارك خلال الدورة الـ 43 للمعرض الدولي الـ43 لتجهيزات الفنادق والمنشآت السياحية بجناح متميز يضم عددا من المنشآت والمطاعم السياحية.