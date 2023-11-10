«الشباب والرياضة» تعلن وظائف جديدة في القطاع الخاص.. اعرف التفاصيل

أعلنت وزارة الشباب والرياضة، عبر صفحتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، بالتعاون مع شركة مايكروسوفت ومؤسسة كير مصر، عن نجاحها في توفير العديد من فرص العمل والوظائف بالقطاع الخاص، وذلك ضمن اليوم التوظيفي المفتوح لشركة «أرابيات» .

المقابلة الشخصية يومي الأربعاء والخميس القادمين

ومن المقرر أن تكون المقابلة للالتحاق بالوظائف يومي الأربعاء والخميس المقبلين الموافقين 15 / 16 من نوفمبر 2023 من الساعة 11 صباحا وحتى 4 مساء، للوظائف التالية:

1. مشرف ورديه خبره وبدون

2. مساعد مدير

3. مدير فرع

4. سائق درجه تانية

5. فنى صيانه معدات مطاعم

متطلبات الوظيفة:

• جميع المؤهلات (طلبه وخريجين)

• يفضل خبرة في بمطاعم الفاست فود

• السن من 18 إلى 40 عاما

• موقف واضح من الجيش

• حسن المظهر واللباقة

الحقوق والمميزات:

• الراتب حسب كل وظيفة والخبرة

• فترة تدريب مدفوعة الاجر

• حوافز ومكافآت شهريه

• فرص للترقي

• تأمين اجتماعي وتأمين طبي

• وجبه• تيبس فرى

• بدل انتقال لفروع القاهرة الجديدة

يرجى ملء الاستمارة التالية من هنا.