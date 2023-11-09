كاتب صحفي: تضارب تصريحات أمريكا وإسرائيل.. معتاد وطبيعي

قال محمد العالم، الكاتب الصحفي والمتخصص في الشأن الأمريكي، عن آخر تطورات الأحداث في غزة وتصريحات أمريكية وإسرائيلية متضاربة عن وقف إطلاق النار، إنَّ التضارب في التصريحات للجانبين ليس الأول، بل دوماً ما يحدث ذلك منذ بداية الأزمة، موضحًا: «الرئيس الأمريكي استخدم من قبل كلمة يسعى، والتي تشير إلى أنها مجرد محاولات».

العالم: الولايات المتحدة تمتلك الضغط على العدو لوقف إطلاق النار ولكنها لا تفعل

وأضاف محمد العالم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «dmc»، أنَّ التضارب يشوب الموقف العالمي تجاه حرب غزة، وليس تصريحات البيت الأبيض وحدها، مشيراً في الوقت نفسه إلى امتلاك الولايات المتحدة القدرة على التهدئة والضغط على العدو لوقف إطلاق النار ولو لساعات ولكن هناك «عزوف أمريكي عن ذلك رغم تواصل جرائم الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية».

صعوبة الوضع في غزة وتعنت العدو الإسرائيلي

وتابع الكاتب الصحفي: «الولايات المتحدة تتعامل مع إسرائيل بشكل آخر، ولا تمارس الضغط المباشر الذي قد تمارسه على دول أخرى، رغم صعوبة الوضع في غزة وتعنت العدو الإسرائيلي في طلب جميع الأسرى».