أحداث الحلقة 20 من مسلسل صوت وصورة.. إيهاب يفشي سرا للمباحث

شهدت الحلقة 20 من مسلسل صوت وصورة، زواج عبد الغني وسعاد بعد فترة وجيزة من تعرفهم على بعض، وتشاجر نرمين مع إيهاب لإفشائه سر ابنها للمباحث، كما تتفاجأ نرمين أن زوجها شطب من النقابة بسبب أفعاله الشائنة، بينما يحاول وافي معرفة معلومات من رضوى عن تسريب فيديوهات الدكتور عصام، لكنه لم يصل إلى معلومة.

أحداث الحلقة 20 من مسلسل صوت وصورة

وضمن أحداث الحلقة 20 من مسلسل صوت وصورة يواجه الضابط محامية عصام الصياد بتورط موظف في مكتبها للاعتداء على رضوى في السجن، وتكشف التحقيقات وجود بصمة رضوى على سلاح الجريمة الذي تم ضبطه في مقر عمل عبد الغني.

أبطال مسلسل صوت وصورة

وتقوم ببطولة مسلسل صوت وصورة حنان مطاوع وصدقي صخر، ومراد مكرم، وليد فواز، ولاء الشريف، وهو من تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد عبد التواب.

وتدور أحداث المسلسل في إطار اجتماعي حول جريمة قتل، تنفذها رضوى، المتهمة بقتل الرجل الذي دمر حياتها وتحرش بها وأفلت من العقاب، وتتراكم الأدلة الدامغة ضدها، وخاصة لقطات الفيديو لجريمة القتل، ومع ذلك، لا شيء يبدو كما هو عليه، ولكن وبمساعدة الذكاء الاصطناعي، كل شيء ممكن.

مواعيد عرض مسلسل صوت وصورة

مسلسل صوت وصورة يعرض من السبت إلى الأربعاء على قناة DMC الساعة 8 مساء والإعادة الساعة 2 صباحا والساعة 1.30 ظهراً، وعلى قناة DMC دراما الساعة 11 مساء والإعادة الساعة 5 صباحاً والساعة 4.30 مساء، بالإضافة إلى عرض الحلقة الجديدة على منصة watch it قبل القناة بـ24 ساعة.