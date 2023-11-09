حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: برنامجنا يرتكز على 4 محاور

قال عيد هيكل المنسق العام للحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إنَّ أهم ما يميز البرنامج الانتخابي لمرشح حزب الوفد، تضمنه 4 محاور، أولها القضية الاقتصادية في مصر وأهميتها بالنسبة إلى المواطن المصري من ناحية الظروف المعيشية.

«هيكل»: مرشح «الوفد» يحمل في طيات برنامجه الانتخابي تحسين الظروف المعيشية

وأضاف «هيكل»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء dmc»، والمُذاع على شاشة «قناة dmc»، أنَّ حزب الوفد يحمل في طيات برنامجه الانتخابي للمواطن المصري، تحسين الظروف المعيشية وحلول جذرية للمشكلة الاقتصادية.

المحور الثاني للبرنامج الانتخابي

وتابع المنسق العام للحملة الانتخابية، بأنَّ المحور الثاني للبرنامج الانتخابي للمرشح عبد السند يمامة، يدور حول مشكلة التعليم رغم تخصيص مصر في الماضي لمبالغ كبيرة في الموازنة لتطوير العملية التعليمية، قائلاً: «التعليم أولوية ولدينا في البرنامج حلول جذرية لتطوير التعليم».

واستطرد «هيكل»، أنَّ المحور الثالث هو السد الإثيوبي وأهمية نهر النيل كمورد رئيسي للمياه في مصر، وأخيراً التضامن مع قضية غزة التي تشغل الرأي العام والعربي.