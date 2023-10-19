عبد السند يمامة يستقبل سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة بمقر حزب الوفد

التقى رئيس حزب الوفد، المرشح الرئاسي المحتمل لرئاسة الجمهورية، عبد السند يمامة، سفير الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، كرسيتيان برجر، برفقة بيلار بيانوبيا مستشار الشئون السياسية قسم الصحافة والإعلام، وأداويناز فيري، مستشار رئيس قسم السياسة والصحافة والإعلام.

وقام يمامة، بتسليم السفير مذكرة تطالب بالوقف الفوري للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأكد «برجر» أنه سعيد بالتواجد ببيت الأمة، والاستماع للبرنامج الانتخابي لرئيس حزب الوفد ورؤية في الأحداث الدولية، والحديث عن الأوضاع الداخلية في مصر.

«يمامة»: برنامجي الانتخابي يرتكز على محاور عديدة

وأكد رئيس حزب الوفد، بحسب الصفحة الرسمية للمرشح الرئاسي المحتمل، بأن برنامجه الانتخابي يرتكز على محاور الإصلاح التشريعي والسياسي والاقتصادي.

حضر اللقاء من «الوفد» عصام الصباحي، عضو الهيئة العليا، أمين صندوق الحملة الانتخابية لرئيس الوفد، وحاتم رسلان، عضو الهيئة العليا والمكتب التنفيذي للوفد، والدكتور أيمن محسب، عضو الهيئة العليا، رئيس مجلس إدارة جريدة الوفد، واللواء سفير نور، مساعد رئيس الحزب، وحسن بدراوي، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالوفد، وعلي عبد الودود، منسق لجنة الشئون الخارجية.