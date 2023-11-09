حملة المرشح الرئاسي فريد زهران: لدينا حلول جادة لكل الأوضاع في مصر

قالت النائبة أميرة صابر المتحدث الرسمي باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران، إن ما يقدمه المرشح الرئاسي فريد زهران في برنامجه الانتخابي، هو انعكاس لطريق طويل للحزب المصري الديمقراطي في طرح بدائل حقيقية جادة وحلول للأوضاع التي نعيشها الآن.

فتح حوار مجتمعي حول مناقشة التعديلات التشريعية والإدارية

وأضافت المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي فريد زهران خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء DMC» على قناة «DMC»، أنه بالحديث عن المحور السياسي، فإنه على أجندة السياسة الداخلية فتح حوار مجتمعي حول مناقشة التعديلات التشريعية والإدارية الكفيلة بتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء المصري.

قرار بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المتوقفة منذ 10 سنوات

وتابعت: «من ملامح البرنامج السياسي إصدار قرار بإجراء انتخابات المجالس الشعبية المحلية المتوقفة منذ 10 سنوات، وأن يتم فتح حوار مجتمعي بهدف استقلالية هذه المجالس بشكل حقيقي، وأن تبني إدارة محلية قوية».