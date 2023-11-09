من هو المرشح الرئاسي فريد زهران؟ (انفوجراف)

أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انفوجرافا عن المرشح الرئاسي فريد زهران، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين.

النشأة والعمل العام للمرشح الرئاسي فريد زهران

الاسم: محمد فريد سعد زهران.

- وُلد فريد زهران في 1 يناير سنة 1957.

- تخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة.

- متزوج ولديه ثلاثة أبناء.

- سياسي ومفكر اشتراكي.

- أحد أقطاب الحركة المدنية الديمقراطية.

ـ كان أحد قيادات الحركة الطلابية في مصر1977.

- عضو مؤسس باللجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني في الفترة من 2000 إلى 2004.

معلومات عن المرشح الرئاسي فريد زهران

- عضو مؤسس في الحركة المصرية لمكافحة الإرهاب 2005.

- عمل بالصحافة، وترأس تحرير عدد من الدوريات والمجلات.

- عضو مؤسس بالمركز المصري الديمقراطي الاجتماعي من 2002 وحتى 2010.

- عضو مؤسس بالمنتدى الاجتماعي المصري بالتحالف بين أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني.

- عضو بالمنتدى المدني الأورومتوسطي.

- رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.

- أعلن زهران ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024 وتدشين حملته الانتخابية بشعار «معًا للتغيير»، ونجح في الحصول على 30 تزكية لترشحه من أعضاء مجلس النواب.

- رقم المرشح 2.

- الرمز الانتخابي «الشمس».