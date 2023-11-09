من هو المرشح الرئاسي فريد زهران؟ (انفوجراف)
كتب:
يسرا البسيوني
10:20 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
المرشح الرئاسي فريد زهران
أعدت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، انفوجرافا عن المرشح الرئاسي فريد زهران، بالتزامن مع بدء الدعاية الانتخابية للمرشحين.
النشأة والعمل العام للمرشح الرئاسي فريد زهران
الاسم: محمد فريد سعد زهران.
- وُلد فريد زهران في 1 يناير سنة 1957.
- تخرج من كلية الزراعة بجامعة القاهرة.
- متزوج ولديه ثلاثة أبناء.
- سياسي ومفكر اشتراكي.
- أحد أقطاب الحركة المدنية الديمقراطية.
ـ كان أحد قيادات الحركة الطلابية في مصر1977.
- عضو مؤسس باللجنة الشعبية لدعم انتفاضة الشعب الفلسطيني في الفترة من 2000 إلى 2004.
معلومات عن المرشح الرئاسي فريد زهران
- عضو مؤسس في الحركة المصرية لمكافحة الإرهاب 2005.
- عمل بالصحافة، وترأس تحرير عدد من الدوريات والمجلات.
- عضو مؤسس بالمركز المصري الديمقراطي الاجتماعي من 2002 وحتى 2010.
- عضو مؤسس بالمنتدى الاجتماعي المصري بالتحالف بين أكثر من 50 منظمة مجتمع مدني.
- عضو بالمنتدى المدني الأورومتوسطي.
- رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي.
- أعلن زهران ترشحه لرئاسة الجمهورية في الانتخابات الرئاسية 2024 وتدشين حملته الانتخابية بشعار «معًا للتغيير»، ونجح في الحصول على 30 تزكية لترشحه من أعضاء مجلس النواب.
- رقم المرشح 2.
- الرمز الانتخابي «الشمس».