المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: الالتزام والواجب سبب ترشحي للانتخابات

قال المرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، إنه ترشح لانتخابات رئاسة الجمهورية بناء على طلب من جميع هيئات الحزب بما يصل لدرجة الإجماع من أعضاء الهيئة العليا.

دوافع الترشح في الانتخابات الرئاسية

وأضاف المرشح الرئاسي في تصريح لـ«الوطن» أن ما دفعه للترشح هو الالتزام والواجب الحزبي في المشاركة في الحياة السياسية من أعلى درجاتها، بالإضافة إلى الالتزام الدستوري والذي ينص على أن النظام السياسي يقوم على التعددية السياسية والحزبية، فضلًا عن إخفاق النظام الحالي الذي أخذ فرصة ولمدة 10 سنوات متتالية.

البرنامج الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة

وأكد «يمامة» أن قرار ترشحه كان ضرورة قومية تقتضيها المصلحة الحالية للأمة بتغيير الرجال وتغيير السياسات المسؤولية مباشرة، موضح أن البرنامج الانتخابي الخاص به يتضمن 4 محاور وهي التعليم، الإصلاح التشريعي، الاصلاح الاقتصادي، والمحور الرابع يتناول الحفاظ على حقوق مصر التاريخية المائية في نهر النيل في قضية السد الإثيوبي.