أول مؤتمر جماهيري للمرشح الرئاسي عبدالسند يمامة بالدقهلية غدا

ينظم حزب الوفد في محافظة الدقهلية، المؤتمر الانتخابي الأول للمرشح الرئاسي الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، غدا الجمعة في قرية ميت فارس التابعة لمركز بني عبيد بالمحافظة.

أول مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الرئاسي

قال المستشار طارق عبد العزيز، نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ وعضو المكتب التنفيذي للحزب، في تصريح لـ«الوطن»، إن هذا المؤتمر يعد أول مؤتمر جماهيري لدعم المرشح الدكتور عبد السند يمامة، وسيكون بحضور أعضاء الهيئة البرلمانية وقيادات الحزب كلهم في وجه بحري، وسيكون المؤتمر في ميت فارس في المحافظة غدا الجمعة، وسيبدأ في تمام الساعة الرابعة والنصف، حتى الساعة السابعة مساء.

المؤتمر يدور حول ما يحدث في قطاع غزة

وتابع نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن المؤتمر يدور حول ما يحدث في قطاع غزة، والمجازر التي تشهدها البلاد من العدوان الإسرائيلي، والحديث عن التعاملات الدولية والخارجية بشكل دبلوماسي، ودعمنا الدائم للقضية الفلسطينية، ورفضنا ما يحدث بها من أحداث مأساوية، تنافى مع كل معاني الإنسانية.

ولفت إلى أن حزب الوفد منذ تأسيسه عام 1919، كانت وما زالت القضية الفلسطينية ضمن أولوياته، ومن أوائل الأحزاب في دعم هذه القضية، بالإضافة إلى عرض البرنامج الرئاسي، والرؤية الشاملة للمرشح الرئاسي أمام المواطنين.