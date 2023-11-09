عبدالسند يمامة يستعرض تفاصيل المحور التشريعي في برنامجه الانتخابي

قال الدكتور عبد السند يمامة، المرشح الرئاسي عن حزب الوفد، إنّ الإصلاح التشريعي والنظام القانوني أمران مهمان للغاية، وأنّ رؤيته في هذا المحور تتمثل في إضافة بعض التعديلات على دستور 2019.

وأوضح يمامة خلال كلمته في المؤتمر الصحفي المنعقد لحملته، أنّ هناك حاجة لإضافة نصوص دستورية جديدة تمنح مجلس الشيوخ مزيد من الحريات في ممارسة دوره، مشيرًا إلى أنّ مجلس الشيوخ أصبح منزوعًا من السلطة التشريعية.

وشدد يمامة على أهمية تحقيق انتعاشة لمجلس الشيوخ، والذي كان تجربة ناجحة خلال فترة ثورة 25 يناير وقبلها، وزيادة اختصاصاته التشريعية، مؤكدا أهمية اختلاف اختصاص مجلس الشيوخ عن مجلس النواب من أجل تحقيق التكامل، ومن الضروري وجود تعديل دستوري يجعل مجلس الشيوخ شريكًا مع مجلس النواب في السلطة التشريعية لخلق بيئة تشريعية سليمة.