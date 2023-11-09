المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة يعلن موعد ومكان مؤتمره بالمنصورة غدا

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي عن حزب الوفد، موعد مؤتمره الجماهيري، والذي من المقرر أن يكون في محافظة المنصورة، غدا الجمعة.

ووجه عبدالسند يمامة، الدعوة لكل الصحفيين والإعلاميين لحضور المؤتمر الجماهيري، والذي من المقرر أن يكون في قرية ميت فارس بالدقهلية في محافظة المنصورة، في تمام الساعة 4 عصرا.

ويهدف المؤتمر الجماهيري إلى عرض البرنامج الرئاسي والرؤية الشاملة للمرشح الرئاسي أمام المواطنين، إلى جانب استقبال أسئلتهم.