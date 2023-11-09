رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة يعلن موعد ومكان مؤتمره بالمنصورة غدا

كتب:

يسرا البسيوني وحبيبة فرج
06:46 م | الخميس 09 نوفمبر 2023
خلال مؤتمر عبد السند يمامة

خلال مؤتمر عبد السند يمامة

أعلن الدكتور عبدالسند يمامة، المرشح الرئاسي عن حزب الوفد، موعد مؤتمره الجماهيري، والذي من المقرر أن يكون في محافظة المنصورة، غدا الجمعة.

ووجه عبدالسند يمامة، الدعوة لكل الصحفيين والإعلاميين لحضور المؤتمر الجماهيري، والذي من المقرر أن يكون في قرية ميت فارس بالدقهلية في محافظة المنصورة، في تمام الساعة 4 عصرا.

ويهدف المؤتمر الجماهيري إلى عرض البرنامج الرئاسي والرؤية الشاملة للمرشح الرئاسي أمام المواطنين، إلى جانب استقبال أسئلتهم.

اقرأ المزيد:

عبد السند يمامة يستعرض تفاصيل المحور الاقتصادي في برنامجه الانتخابي 

عبد السند يمامة يستعرض محاور برنامجه الانتخابي.. أبرزها إصلاح التعليم

انطلاق المؤتمر الصحفي للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة

من المنصورة.. أولى محطات المؤتمرات الجماهيرية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة

المرشح الرئاسي عبد السند يمامة يعقد مؤتمرا صحفيا لإعلان برنامجه الانتخابي غدا
بقلم يسرا البسيوني وحبيبة فرج