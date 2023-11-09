حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: برنامجنا متكامل في محاور متعددة

قال ياسر الهضيبي، المتحدث باسم الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن هناك برنامجًا انتخابيًا متكاملًا عكف عليه أساتذة وأكاديميون، يضم أكثر من محور سواء التعليم أو الاقتصاد، أو تعديل تشريعي ودستوري والعلاقات الخارجية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «كل يوم»، الذي يقدمه الإعلامي والمحامي الدولي خالد أبو بكر، على قناة «On»، إن حزب الوفد هو الحزب الوحيد في مصر الذي مارس الحكم والمعارضة.

حزب الوفد يقف كله على قلب رجل واحد

وشدد على أن النظام السياسي القوي بحاجة إلى معارضة قوية ترشده وتقومه، وتنظمه، مضيفًا: «الحزب يقف على قلب رجل واحد، ولا يوجد أي عوائق حتى الآن، وفي انتظار أحزاب أخرى تعلن تأييدها لعبد السند يمامة بعد سماع رؤيته وجهًا لوجه».

إصلاح منظومة التعليم

كان عبد السند يمامة قد أكد أن إصلاح منظومة التعليم في مصر على رأس أولوياته، مشيراً إلى أنه لا حياة دون التعليم، لافتاً إلى ما كتبه طه حسين بعنوان «مستقبل الثقافة في مصر»، وأكد خلاله أن التعليم ركن من أركان الحياة الديمقراطية الصحيحة وركن من أركان الحياة الاجتماعية.